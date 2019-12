Det var noe grotesk over det juletreet. Hva skjedde med den beskjedne julen han vokste opp med på 70-tallet? Tanken har gjæret i Magne Furuholmen siden. Han har mer enn nok. Familien også. Bortsett fra tid, selvfølgelig.

Derfor var han redd for å ikke levere varene i julen – både de fysiske og de sosiale. Han var så mye borte resten av året. Selv i shoppingmekkaet New York, slet han med å finne gode gaver til ungene. Jakten ble like panisk hvert eneste år.