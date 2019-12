Nytt fra Harry Styles: «Høy klasse»

«Pass opp, Robbie Williams. En ny boyband-eks er kommet for å ta over poptronen.» Dette skrev jeg om Harry Styles’ debutalbum i mai for over to år siden, mest av alt på grunn av singlen «Sign of the Times». En seks minutter lang kraftballade med superb melodi og fantastisk vokal som fikk oss til å dra sammenligninger med folk som David Bowie, Queen og Elton John.

Hitlåtene var store, men albumet som helhet holdt ikke hele veien inn den gangen i 2017. Det har den fortsatt unge lovende Harry Styles og hans medlåtskrivere gjort noe med, for oppfølgeren Fine Line er et gjennomført popalbum av høy klasse. Ekte musikk spilt av ekte folk, akkurat slik vi liker det.