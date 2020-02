Nytt fra Elena Ferrante på norsk

Ifølge forlaget gir boken «innsikt i tankene til en av de mest anerkjente og bestselgende forfatterne i vår tid».

Tekstene er skrevet til en fast helgespalte i The Guardian gjennom et år. Der har forfatteren skrevet om alt fra sitt første kyss til kvinnefellesskap. Hun deler også refleksjoner rundt klimaendringer og sin beundring for en kjent filmstjerne.

Boken er oversatt fra italiensk av Kristin Sørsdal som også er prisbelønt for sin oversettelse av Napoli-kvartetten.

Elena Ferrante er et pseudonym, og det er fortsatt en godt bevart hemmelighet hvem forfatteren av bøkene, om det livslange vennskapet mellom Elena og Lila, er.

Elena Ferrantes bøker er solgt til 43 land.