Tidligere har NRK laget Bergensbanen minutt for minutt og Hurtigruten minutt for minutt.

Fredag kom det siste tilskuddet i kanalens sakte-TV-rekke: Svalbard minutt for minutt. Det er en rundtur rundt Svalbard, som sendes over ni døgn, fem timer og 59 minutter.

Allerede strømmer de positive tilbakemeldingene inn fra sosiale medier.

– Det er fryktelig hyggelig, sier prosjektleder Thomas Hellum til Aftenposten.

Fikk ideen for 11 år siden

Prosjektleder Hellum sier ideen ble unnfanget allerede for 11 år siden. Planleggingen av Svalbard-sendingen har pågått i to og et halvt år.

Denne gangen måtte NRK tenke annerledes. Svalbard-sendingen er nemlig ikke en direktesending. I stedet er det et opptak fra august som vises.

– Svalbard er så langt nord at det ikke er teknisk mulig å sende direkte fra satellitt, sier Hellum.

Det ville uansett vært for mørkt til å sende direkte fra Svalbard i januar. Programmet ble tatt opp i august, når det var gode lysforhold, og vist nå i januar. Sendingen er timet opp mot 100-årsjubileet for Svalbardtraktaten.

– Vi prøver på ingen måte å lure folk til å tro at det er midnattssol på Svalbard i januar. Det er bare teknisk umulig, sier Hellum.

Hvorfor slår sakte-TV an?

Twitter-meldingene i sendingen strømmer imidlertid inn i sanntid. Og de fleste av dem er positive.

Men hvorfor velger noen bort andre fredagsaktiviteter for å se ut fra en båt?

Hellum har en teori om hvorfor sakte-TV slår an:

– Sosiale medier handler om å være sosial. Dette føles som en reise man gjør sammen.

Her er noen av tilbakemeldingene fra sosiale medier:

Magiske Svalbard! Vært der på 2 konsert besøk. Med band og koner. #nrksvalbard — Lillebjørn Nilsen ♫ (@Lillebjorn) January 31, 2020

Oj, nå skjønnner jeg hvorfor folk kjøper så store TV`er i Norge. Denne reisen rundt Svalbard er jo fantastisk. @NRKtv https://t.co/6IxuSItB5f — Falkenberg Mikkelsen (@sigurdfm) January 31, 2020

Svalbard - minutt for minutt. Takk til Nrk unike bilder og nydelig musikk. Takk også for nyttig kunnskap om Svalbardtraktaten og historien bak vår tilstedeværelse på øysamfunnet. #nrksvalbard — AnneBerit Figenschau (@AnneBFigenschau) January 31, 2020

«Svalbard minutt for minutt» trumfer fredagskveldens øvrige TV-program. Vakkert 😍 #nrksvalbard — Karl Reite (@KarlReite) January 31, 2020

Fantastiske dager foran oss på Svalbard under minutt for minutt kongen @thomashellum og hans crew’s strålende arbeid. Gleder meg til å følge #nrksvalbard og mannskapet på MS Spitsbergen :) — Ronny Øksnes (@ronnyoksnes) January 31, 2020

Vakre Svalbard💙 Dette bildet er fra vår andre tur til øya, og fler skal det bli! Jeg og min kjære Stian lengter tilbake. Takk til NRK for fantastisk program #nrksvalbard pic.twitter.com/KgfrjE37WH — Anne Karine Hole (@Sofiesmamma) January 31, 2020

Mesternes mester må vike når #nrksvalbard er så mye mer spennende! #saktetv — Guri Bang (@Guri_Bang) January 31, 2020

Er allerede helt fortapt i Svalbard minutt for minutt på NRK2. #nrksvalbard — Bjarte Birkedal (@BjarteBirkedal) January 31, 2020

Takk #nrksvalbard for en reise tilbake til Svalbard. Nå vil jeg dit igjen enda mer enn før sendingen startet! Ny-Ålesund er et av mine favorittsteder på denne planet. — Linn-B. Kristensen (@LBKKristensen) January 31, 2020