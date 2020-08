TV-anmeldelse: Tom Hanks’ nye film er skikkelig dårlig

Hvis du har sett alle de gode filmene som finnes i verden og har tid til overs og elsker Tom Hanks sykt høyt, kan du se denne.

Erlend Loe

Når jeg leser åpningskapittelet i C. S. Foresters roman The Good Sheperd fra 1955, får jeg litt samme assosiasjoner som da jeg for mange år siden leste en eller annen bok av Mikkjel Fønhus.