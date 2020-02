Juryen avgjør nå Weinsteins skjebne

67-åringen er tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haleyi til munnsex i 2006.

Aktoratet tegnet i sin sluttprosedyre et bilde av Weinstein som serieovergriper, mens forsvarerne fastholdt at forholdet han hadde til de to kvinnene var gjensidig.

Tirsdag trakk juryen i saken seg tilbake for å ta stilling til skyldspørsmålet i en sak som følges med stor interesse av mange, ikke minst i Hollywood. Dersom han blir funnet skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

Fakta: Fakta om Harvey Weinstein Født i New York 19. mars 1952. 67 år gammel. Far til fem barn.

Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob først grunnla Miramax Films, deretter The Weinstein Company. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA og har vært nominert til Emmy et titall ganger.

I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner frem i The New York Times og New Yorker og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

Hollywood-stjernene Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Salma Hayek er blant dem som i løpet av de neste dagene og ukene sa de var blitt trakassert av Weinstein.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått frem med historier om seksuelle krenkelser.

Weinstein har fått sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, blitt utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene.

I mai 2018 meldte han seg selv for politiet i New York. Han ble tiltalt for voldtekt og flere tilfeller av seksuelle overgrep mot to kvinner. Han ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar.

I mai 2019 inngikk han og hans konkursslåtte selskap forlik med flere titall kvinner som anklaget ham for overgrep og trakassering. Ofrene fikk en erstatning på tilsammen 25 millioner dollar, mens Weinstein slapp å innrømme at hadde gjort noe galt.

I desember 2019 ble Weinsteins kausjon femdoblet til 5 millioner dollar etter at påtalemyndigheten mente at han har brutt kausjonsbetingelsene.

I januar begynte rettssaken i New York. Weinstein står tiltalt for overgrep mot to kvinner – en voldtekt i 2013 og ett tilfelle av tvunget oralsex i 2006.

Weinstein har beklaget sin oppførsel, men avviser at han har gjort noe ulovlig og har erklært seg ikke skyldig.

Weinstein blir også etterforsket av føderale amerikanske myndigheter og britisk politi, men det er ikke tatt ut noen tiltale.

Inngikk forlik

Bortimot 90 kvinner, blant dem filmstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har tidligere stått frem og anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

I mai i fjor inngikk han forlik med flere titall kvinner og betalte tilsammen 25 millioner dollar i erstatning mot å slippe å innrømme overgrep.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på den verdensomspennende metoo-kampanjen.

Refset forsvarer

Samtidig med at juryen, som består av sju menn og fem kvinner, trakk seg tilbake, advarte dommer James Burke filmprodusentens forsvarere mot å komme med flere utspill i mediene.

Bakgrunnen for advarselen var et innlegg fra Weinsteins hovedforsvarer Donna Rotunno i Newsweek i helgen, der hun ba juryens medlemmer om «å gjøre det riktige».

Før juryen ble sendt på bakrommet tirsdag, ba Burke dem om å se bort fra innlegget som han stemplet som et «100 prosent upassende» PR-fremstøt.

– Dersom dere finner tiltalte skyldig, må dette være basert på beviser det ikke kan reises tvil om, lød samtidig hans formaning til de tolv i juryen.