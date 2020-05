Fra 22. april spiller orkesteret den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. På Aftenposten.no vil du i tiden fremover kunne oppleve disse konsertene live.

På kveldens konsert vil Oslo-Filharmonien fremføre alt fra populærmusikalske høydepunkter, som Lennon/ McCartneys Michelle, til mer folkemusikalske toner av Luciano Berio.

Fakta: KVELDENS PROGRAM: Claude Debussy: Forspill til en fauns ettermiddag (arr. B. Sachs/A. Schönberg) Maurice Ravel: Introduksjon og Allegro Luciano Berio: Folk Songs Paul McCartney/John Lennon: Michelle II (arr. L. Berio) Stina Steingrim Levvel, sopran

Gikk du glipp av konserten med Lise Davidsen 7. mai. Da kan du høre den her:

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.