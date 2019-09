Torsdag morgen ble det holdt et allmøte for de ansatte i Dagens Næringsliv. Der fikk de ansatte beskjed av ledelsen om at avisen må kutte kostnadene med 30 millioner kroner. Det melder Medier24.

Fem av disse millionene handler om trykkerikostnader. Resten er i all hovedsak knyttet til personalet i redaksjonen.