Musikkanmeldelse: Gabrielle er mer ekte, mindre masete på ny plate

Gabrielle er for lengst tilgitt for den slitsomt skjærende «Ring meg» som du garantert hørte i 2011. Det var nærmest et håp om at det var snakk om en one-hit-wonder den gangen.

Men et par album senere fantes et låtmateriale fylt med skildringer av oppturer og nedturer i det tidvis destruktive singellivet – eller livet generelt, egentlig. Ofte fengende, like ofte masete, og med et uttrykk og innhold som resonnerte med et trofast publikum. Vi er alle patetiske når vi er fulle. Og andre kan gjerne være generiske og flinke, fint for dem.