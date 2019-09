– Jeg er ganske sikker på at karrieren min som girl in red startet på grunn av en Youtube-video. Noen delte låten min der før jeg i det hele tatt visste om musikken min var noe bra. Hvis det ikke hadde skjedd, tror jeg ikke jeg ville vært der jeg er akkurat nå, sier Marie Ulven i en pressemelding.

Hun slo gjennom som artisten girl in red med fjorårets låt «I Wanna Be Your Girlfriend».

20-åringen har allerede havnet på The New York Times' prestisjefulle liste over den beste musikken utgitt i 2018. Tidligere i år fikk hun Bylarm-prisen Årets stjerneskudd, «for artisten som utmerket seg aller mest».

Nå er hun også valgt ut av Youtubes artistutviklingsprogram, som heter Foundry. Det innebærer blant annet promotering og store reklameplakater på fasadene i New York og Los Angeles.

JOSH FLYNN / Youtube

Youtube Music plukker ut et titall artister som har hatt en stor økning i Youtube-følgere, og som bruker plattformen «på en kreativ måte for å få bedre kontakt med fansen sin».

En av programmets tidligere deltagere er artisten Dua Lipa, som i 2019 fikk en Grammypris som beste nye artist. Også norske Boy Pablo har vært med i programmet.

For to år siden fikk for øvrig norske Sigrid Raabe mye oppmerksomhet, og kanskje litt ekstra fart i musikkarrieren, da hun ble utvalgt i Apples serie «Up Next». Et drøyt år senere gikk hennes kritikerroste debutplate Sucker Punch inn på en fjerdeplass på de britiske albumlistene.