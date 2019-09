Da Margaret Atwood i 1985 kom med dystopien Tjenerinnens beretning, ble den en enorm salgssuksess. Den engelskspråklige utgaven alene har visstnok solgt i mer enn åtte millioner eksemplarer.

Politiske forhold, les valget av Donald Trump, har fått den over 30 år gamle boken tilbake på bestselgerlistene. Plutselig er fortellingen om republikken Gilead, der et kristenfundamentalistisk regime kontrollerer den kvinnelige delen av befolkningen, reaktualisert, også i Vesten. I en verdensomspennende kvinnemarsj i januar 2017 var et av slagordene «Make Margaret Atwood Fiction Again».