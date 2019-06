KISS for siste gang i Oslo: «Går du gretten herfra, var du på feil sted»

Hvor starter man egentlig en omtale av KISS i 2019, snart fem tiår etter at bandet ble dannet i New York City i 1973? Med de ikoniske sminkeansiktene, fortsatt kliss like? De hysteriske klesdraktene og Gene Simmons’ «dragon boots», som ifølge ham selv veier like mye som en bowlingkule hver?

Tungen? Settlisten med de 20 velkjente og i alle fall tidvis klassiske rockelåtene fra åpningen «Detroit Rock City» til avsluttende «Rock And Roll All Nite»? Eller spillegleden som den aldrende kvartetten fortsatt er i stand til å vise frem? Nei.