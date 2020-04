Fakta: KVELDENS PROGRAM: Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nr. 5: Aria L ise Davidsen, sopran J.S. Bach: Preludium og fuge i c-moll (Arr. A. Hewitt-Jones) Johan Svendsen: Romanse (arr. Louisa Tuck) Maria Angelika Carlsen, fiolin Henry Wood: 3 Fantasias on British Sea Songs (arr. Seymore, reork. L. Tuck) Edvard Grieg: Våren (arr. L. Tuck) Edvard Grieg: En svane (arr. L. Tuck) Edvard Grieg: Ved Rondane (arr. L. Tuck) Oslo-Filharmoniens cellogruppe

Dan P. Neegaard

I forbindelse med koronakrisen tilbyr Oslo-Filharmonien den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Den du også kan se på ap.no.

I kveld er det duket for en opptreden med den norske sopranen Lise Davidsen. Operastjernen har hatt stor suksess utenfor landegrensene de siste årene, men har likevel ved flere anledninger vært solist med Oslo-Filharmonien.

På kveldens forestilling åpner hun konserten som solist i Bachianas Brasileiras nr. 5 av Heitor Villa-Lobos.

Den brasilianske komponisten Heitor Villa-Lobos skrev i alt ni suiter med tittelen Bachianas Braileiras i årene 1930 til 1945. Tittelen henviser til Johann Sebastian Bach, og komponisten kombinerer Bachs og barokkens uttrykk med brasiliansk musikk. Nr. 5 er den mest kjente av suitene.

Oslo-Filharmoniens cellogruppe er det musikalske grunnfjellet gjennom denne konserten. Du får høre musikk av Edvard Grieg med flere arrangert for celloensemble av Oslo-Filharmoniens solocellist Louisa Tuck. Solist i Johan Svendsens Romanse er Maria Angelika Carlsen, leder for 2. fiolingruppen i Oslo-Filharmonien.

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.