Nær katastrofekonsert for Kygo på Findings

Selv om Kygo driver innen EDM-sjangeren, riktignok kanskje den mildeste varianten, er han et kjent navn. Selv min ste-onkel som nærmer seg 70 var godt oppdatert på at 27-åringen skulle spille på Findings i dag. Det sier jo litt om eksponeringen. Kyrre Gørvell-Dahll ble kontaktet av Coldplays Chris Martin for å lage en remiks av «Midnight» etter at han nådde flere titalls millioner lyttere på Youtube og Soundcloud. Karrieren tok av i 2014, og bergenseren har samarbeidet med blant annet Selena Gomez og det overraskende populære stadionrockbandet Imagine Dragons.

Kygo ble selve ledestjernen for utøvere av tropical house – denne lavtempo-versjonen av sjangeren, med lyder av fossefall, knipsing og panfløyter.