Han varslet om at Brexit-kampanjen brøt loven. Nå kommer han til Oslo.

Shahmir Sanni havnet i nyhetene da han varslet om at Vote Leave-kampanjen bevisst hadde brutt den britiske valgloven ved å overføre 625.000 pund til det canadiske selskapet Aggregate IQ. Selskapet hadde bindinger til Cambridge Analytica, og jobbet med direktemarkedsføring mot Facebook-brukere.

Overføringen ble kamuflert som en donasjon til en ungdomsorganisasjon. Dette ble gjort for å skjule at Vote Leave brukte større pengebeløp på kampanjen enn det valgloven tillot.

I en uttalelse til Aftenposten sier Shahmir Sanni at det var en god grunn til at kampanjen brukte hundretusener av pund på dette firmaet de siste ukene før folkeavstemningen.

– De brukte 40 prosent av budsjettet på Aggregate IQ. Et lite, canadisk firma ingen hadde hørt om. De brukte hundretusener av pund på målrettet, følelsesladet annonsering direkte mot velgere, påpeker varsleren.

Shahmir Sanni fikk store problemer etter at han varslet om de ulovlige overføringene. Det ble blant annet påstått at han hadde diktet opp hele historien. Sanni mistet også jobben i den sterkt konservative pressgruppen Tax Payers Alliance på grunn av varslingen.

Fikk medhold

En rapport fra det uavhengige tilsynsorganet Electoral Commission i juli i fjor bekreftet Sannis påstander, og bevisene ble oversendt politiet. Etter dette saksøkte Shahmir Sanni sin tidligere arbeidsgiver Tax Payers Alliance for ulovlig oppsigelse. De innrømmet straffansvar, inkludert at de hadde svertet Sanni i presseomtale.

Det var to varslere i Cambridge Analytica-saken.

Den andre varsleren, Christopher Wylie, avslørte i mars 2018 at han hadde vært med på å utvikle et dataverktøy i Cambridge Analytica som ble misbrukt til å lage målrettede påvirkningskampanjer mot flere millioner amerikanere. Donald Trumps valgkampleder Steve Bannon var i ledelsen av firmaet.

Til tross for store personlige konsekvenser, sier Shahmir Sanni at han er stolt av det han gjorde.

– Jeg angrer ikke på at jeg varslet. Jeg er stolt over det jeg gjorde – til fordel for millioner av mennesker.

Frigjørende teknologi i fokus

Frigjørende, eller demokratiserende, teknologier – også kalt DemTech – er fokus for konferansen Oslo Blockchain Day, som arrangeres tirsdag 30. april. Arrangør Jon Ramvi sier at hensikten er å diskutere hvordan blant annet blokkjede-teknologien kan brukes til å åpne nye forretningsområder hvor man samarbeider med både kunder og konkurrenter.

Shahmir Sanni er invitert fordi han viser hvorfor vi må finne bedre løsninger på hvordan vi organiserer våre stadig mer digitaliserte liv bedre, ifølge Jon Ramvi, som er leder av organisasjonen Blockchangers.