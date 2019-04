Lyden av Norge fyller 150 år

(Bergens Tidende): Det begynner med en paukevirvel, så smeller en massiv pianoakkord ut i luften og tumler nedover mot avgrunnen. Edvard Griegs «Klaverkonsert i a-moll» er lyden av en komponist – og et land – som trer frem fra mørket og krever sin plass i verden. 150 år etter at stykket fikk sin urfremføring for herrefolket i København, 3. april 1869, gir det stadig gjenklang verden over.

– A-mollkonserten er den største hiten i norsk musikkhistorie. Et ikonisk verk på samme måte som Munchs «Skrik» eller Ibsens «Peer Gynt», sier Leif Ove Andsnes til Bergens Tidende.