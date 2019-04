Du merker problemet etter at du har brukt smarthøyttalere en stund: De har for lav båndbredde inn i hjernen din. Eller, for å si det litt mer forståelig, de bruker altfor lang tid på å si det de vil ha sagt. Tenk om du bare kunne lese den samme informasjonen?

Prøv å få en smarthøyttaler til å lese opp en oppskrift eller handlelisten din, og se hvor mange sekunder det tar før du blir utålmodig. Vi er vant til å bruke øynene når vi tilegner oss informasjon, og verdens mest behagelige robotstemme kan ikke forandre på det.