Ingen kan bestride at Knut Nærum er morsom. I alle fall skal ikke jeg gjøre det. Spørsmålet er hvor morsomt det er å lese 240 sider med syltynne krimfortellinger, som utelukkende er et stativ for vitsene hans.

Krimparodien Kyss meg, Døden omhandler 10 absurde saker etterforsket av privatdetektiv og tidligere ungdomsskolelærer Dreng Drabløs. Sakene henger mer og mer sammen etter hvert som den sløvsinnene helten oppdager sin egen rolle. Mange små konspirasjoner gjør til slutt én stor, med Drabløs i sentrum. Jeg holdt på å si: Selvfølgelig.