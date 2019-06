«Ways of seeing» kan bli årets teaterforestilling

– Juryen registrerer med interesse at politikken slett ikke har forlatt teateret, men den finner svært ulike former, uttrykk og virkemidler, heter det i begrunnelsen for nominasjonene til årets Heddapris.

Ways of seeing – årets kanskje mest politiske og omtalte teaterstykke – er nemlig på den prestisjefulle listen.

Forestillingen gikk fra en halvfull premiere på den lille scenen Black Box i Oslo, til å bli diskutert i Stortinget og satt opp på Festspillene i Bergen. Alt på grunn av konflikten mellom kunstnerne og tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer i vinter.

«Virkelighetsteater» nominert

Blant de nominerte til årets forestilling er også et annet stykke som har skapt debatt, nemlig Arv og Miljø basert på Vigdis Hjorths virkelighetsnære roman med samme navn.

Boken satte fart i debatten om virkelighetslitteraturen, også da søsteren Helga Hjorth senere publiserte en «motroman».

Da stykket ble satt opp på Den Nationale Scene (DNS) i Bergen i fjor høst, varslet familien søksmål. Moren til Vigdis Hjorth mente nemlig at stykket krenket privatlivets fred.

Aftenpostens anmelder var imidlertid svært begeistret, og ga teaterstykket toppkarakter:

Regissør Kjersti Horn er i tillegg nominert til prisen for beste regi for Arv og miljø på DNS i tillegg til Scener fra et ekteskap av Ingmar Bergman på Rogaland Teater.

David Bowie-stykke nominert

Teaterprisen deles ut under Heddadagene i Oslo hvert år. Totalt er det nominerte i tolv kategorier, samt en ærespris.

Fem teaterstykker er nominert til årets forestilling:

Arv og Miljø av Vigdis Hjort, regi Kjersti Horn på Den Nationale Scene.

Havboka av Morten A. Strøksnes, regi Ole Anders Tandberg – Riksteatret i samarbeid Nationaltheatret.

Lazarus av David Bowie og Enda Walsh, regi Anders T. Andersen på Det Norske Teatret.

The Mute av Jan Ove Ottesen og Christian Eriksen, regi Arne Nøst og Christian Eriksen med Stavanger Symfoniorkester.

Ways of Seeing av Pia Maria Roll, Marius von der Fehr, Sara Baban, Hanan Benammar, Ali Djabbary, regi Pia Maria Roll på Black Box Teater.

Flere av teaterstykkene som er nominert har fått karakter seks av Aftenpostens anmeldere.

Mona Levin kalte Havboka, basert på Morten Strøksnes bok med samme navn, «grusomt og poetisk om natur og ødeleggelse».

Også Lazarus, som var et av David Bowies siste prosjekter før han døde, fikk toppkarakter.

Stavanger Aftenblads anmelder ga en femmer på terningen til The Mute av tidlige Kaizers Orchestra-frontmann Jan Ove Ottesen:

«The Mute»: Imponerende, originalt og rørende.