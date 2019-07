– Dette er veldig hyggelig både for bransjen og for annonsørene. Løvenes Konge har vært en av blockbusterne mange har hatt stor tro på. Det er en veldig sterk åpning, sier Marianne Massaiu, medieanalytiker hos mediebyrået Mediacom.

Onsdag denne uken hadde den nye dataanimerte versjonen av Løvenes Konge premiere i Norge. Den originale tegnefilmen kom i 1994 og er en av Disneys største filmsuksesser noensinne.

Filmen har fått blandet mottagelse blant kritikerne, men er allerede blitt en publikumsfavoritt, skal vi tro besøkstallene.

181.470 besøkende hadde sett filmen søndag morgen, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino. Lørdag ble filmen vist 39 ganger hos Oslo Kino, og 30 ganger hos Odeon kino på Storo. Hos Odeon startet en ny visning omtrent hvert trettiende minutt fra klokken 12.30 til 23.30.

Filmen kan sees både med norsk og engelsk tale, og vises i både 2D og 3D. På Ringen kino kan den også sees i 4DX. Sistnevnte innebærer seter som beveger seg, og spesialeffekter som vanndråper og vind i salen.

– Vil se ting de kjenner

– At filmen har klart å nå disse tallene før første helg, er stort, sier Massaiu.

Hun forteller at selv om kinobesøket i Norge har vært stabilt siden 1985, svinger det årlige kinobesøket i takt med antallet filmer som går godt, såkalte «blockbusters».

– Hvordan vil du forklare spriket mellom de lunkne anmeldelsene og besøkstallene?

– Jeg tror strategien til Disney har vært å prøve å få barn til å like det foreldrene selv husker fra sin oppvekst. Foreldre vil gjerne se ting de kjenner. Da betyr ikke anmeldelser så mye. Hvis originalfilmen var god, og dette er en blåkopi, så er den god nå også, sier Massaiu, og sikter til kritikken om at den nye versjon er for lik originalen.

Fakta: De fem mest besøkte filmene i 2018 1. Mamma Mia: Here We Go Again hadde 708.436 besøkende. 2. Skjelvet hadde 589.620 besøkende. 3. Den 12. Mann hadde 426.166 besøkende. 4. Månelyst i Flåklypa hadde 422.796 besøkende. 5. Mission: Impossible – Fallout hadde 388.901 besøkende. Totalt var det 11.766.786 besøkende på norske kinoer i 2018.

Skeptisk til Disney

Filmanmelder i Vårt Land, Einar Aarvig, er enig i at 181.000 besøkende er et høyt tall for åpningshelgen.

– Det kan sammenlignes med åpningshelgene for store norske filmer. For eksempel hadde Hodejegerne 116.000 besøkende i åpningshelgen. Men 2019s mest sette film, Avengers: Endgame, hadde likevel langt flere besøkende, med 261.000 den første helgen, sier Aarvig.

I Norge har filmen generelt fått dårlige anmeldelser, med terningkast 2 i Aftenposten, og 3 hos Filmpolitiet i NRK. Aarvig tror likevel Løvenes Konge vil kunne bli blant de ti mest besøkte kinofilmene i 2019.

– Norske kritikere er nok litt skeptiske til Disneys kynisme. Når Disney pumper opp gamle suksesser med tre liveaction-versjoner på rad med Aladdin, Dumbo og Løvenes Konge, fremstår filmene som nokså utilslørte skvise-sitronen-produkter, sier Aarvig.

Avhengig av høye besøkstall

Sammenlignet med tidligere år har besøkstallene på kino i starten av 2019 vært lavere enn forventet.

Kinoene er derfor avhengige av at enkelte filmer får høye besøkstall for å unngå tap, forteller Massaiu. Hvis trenden med høye besøkstall fortsetter, vil Løvenes Konge kunne bli en av årets bestselgende kinofilmer, tror hun.

Andre filmer som er på kinoprogrammet, kan så langt i juli ikke vise til samme suksess, selv med gode tall.

Spider-Man: Far from home, har så langt spilt i to uker, og er blitt sett av totalt 170.000 besøkende, som er noe mindre enn tallene for Løvenes Konge etter fire dager.

Filmen om Elton John, Rocketman, som hadde premiere mai, har nå vært vist i syv uker. Den har så langt besøkstall på om lag 140.000.