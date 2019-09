– Vi som spiller dataspill burde blitt anerkjent av regjeringen for lenge siden. At det skjer nå, tror jeg har noe å gjøre med at vi har en kulturminister som selv spiller, sier Habiba Stray.

Hun leder Hyperion, et forbund for barn og unge som driver med nerdekultur. Onsdag ble dataspill anerkjent med en egen politisk strategi ved navn «Spillerom», lagt frem av kulturminister Trine Skei Grande, som selv spiller på fritiden.