Dystopiske overlevelsesdramaer er en slitesterk sjanger som har fått ekstra drahjelp av klimakrisen. Den amerikanske regissøren og skuespilleren Casey Affleck gir oss her en ny vri, der han lar verdens kvinner bli rammet av en mystisk pest som truer sivilisasjonens evne til reproduksjon.

For å verne datteren fra å bli internert i reproduksjonsfabrikker à la The Handmaid’s Tale, lever de i skjul i de dype skogene i British Columbia. Til å være en postapokalyptisk dystopi er denne filmen forbausende skånsom og handler først og fremst om nærheten og tilliten som er vokst frem mellom far og datter.