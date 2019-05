«Deadwood»-filmen: Sterk avrunding av klassiker

Det er som om Shakespeare skulle skrevet en western. Slik lyder gjerne beskrivelsen av serieklassikeren Deadwood, som like etter årtusenskiftet konkurrerte med The Wire om statusen som «verdens beste tv-serie».

For noen av oss var det den beste skrevne serien noensinne. Her vekslet serieskaper og forfatter David Milch helt uhørt mellom poesi og profaniteter, og noen ganger var det umulig å skille dem. Jeg skal ikke gjengi dem her, nettopp fordi de fant sin egenart gjennom skuespillernes avleveringer.