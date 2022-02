Skal tøys banke musikalsk alvor i år? Det kan se sånn ut.

I mangelen på den ene låten som virkelig skiller seg ut, kan vi fort ende opp noen gule, maskekledde menn som MGP-vinner.

Maria Mohn, Subwoolfer og Elsie Bay er tre av de ti artistene i lørdagens MGP-finale.

19. feb. 2022 17:19 Sist oppdatert nå nettopp

Her er årets ti finalister i Melodi Grand Prix, presentert i rekkefølgen artistene synger sine låter på NRK1 lørdag kveld. Dette er et finalefelt fylt av alvor, ballader og mørke sceneshow. Det synges om klimakrise og umulig kjærlighet, men også feminisme og pur lykke. Og et par gule ulver som skal ha ramlet ned fra månen, er suverene favoritter på oddsen.

Men hvem bør egentlig vinne? (Ikke glem at den eller de skal representere Norge i Eurovision i Torino i mai ...)