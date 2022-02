«Marry me» er en glatt og gammeldags romcom

Om «Verdens verste menneske» fornyer romcom-sjangeren, så fører J-Lo den her tilbake til dens mest banale opprinnelse.

Kjetil Lismoen

11. feb. 2022 09:01 Sist oppdatert nå nettopp

Før jeg går løs på denne filmen vil jeg understreke at Jennifer Lopez kan være en utmerket filmskuespiller. I filmer som «Out of Sight», viste hun det til fulle. Hun viste også at å være sexy, kan handle om andre ting enn å vise frem kroppen fra alle mulige glorifiserende vinkler.

Men merkevaren J-Lo kommer gjerne i veien. Og er det noe som får mest plass i denne romantiske komedien, så er det den internasjonale popstjernen J-Lo.