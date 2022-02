Bokanmeldelse: Når familietreet blir et familiekratt

Sarromaa er på litt for tynn is faglig i sitt brennende engasjement for skilsmissebarna.

Sanna Sarromaa er forsker, forfatter, debattant, og kanskje mest kjent for sine frittalende aviskronikker.

Mari Grydeland Bokanmelder og forfatter

