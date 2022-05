Politikeren skriver om en far i krise: – Bruker mine egne følelser knyttet til det å være far

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) har skrevet roman om å være far og om et voldelig forhold: – Jeg hadde ikke skrevet denne boken hvis jeg ikke hadde hatt et bra forhold selv.

– Man venter kanskje ikke at det er hun som slår han, sier Hallvard Hølleland om handlingen i boken sin.

Det er en lysegrønn vårdag på Nordstrand i Oslo. Halvard Hølleland, viser vei opp til annen etasje i den hvitmalte tomannsboligen. Inne i leiligheten er det ryddig, rent og hvitmalt. Selv sønnens barnebøker står ryddig på plass i en krok av stuen. Her i forstadsidyllen har politikeren og forfatteren skrevet den mørke og thrilleraktige fortellingen Veien videre om den unge faren Thor som lever i et voldelig parforhold.

37-årige Hølleland er ikke en helt vanlig forfatter. Han er først og fremst politiker og statsviter. Bøker skriver han blant annet når sønnen ser på TV. I seks år jobbet han tett på Raymond Johansen i Oslo rådhus, de siste årene som stabssjef. I dag er han statssekretær for Arbeiderpartiet under Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet.