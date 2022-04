Usikker fremtid for Ibsen-scene. Christian Ringnes sponser neste forestilling og håper på statsstøtte.

Nationaltheatret planlegger ikke flere forestillinger på den nye Ibsen-scenen.

Investor Christian Ringnes avbildet i forbindelse med kjøpet av hele bygården som nå huser Ibsen Museum & Teater. Bildet er fra 2012.

I mars åpnet den nye Ibsen-scenen i samme bygg som Henrik Ibsens gamle leilighet i Arbins gate/Henrik Ibsens gate 26 i Oslo. Her spiller for tiden Nationaltheatret den kritikerroste forestillingen «Sancthansnatten» for fulle hus.

Nationaltheatret har tatt hele regningen for oppsetningen, men planlegger ikke å gjøre det samme igjen.