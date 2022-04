Måtte legge bort Mongoland 2 da Vegar Hoel døde. Nå lager de tv-serie fra Sandnes med Lykkeland-stjerne i hovedrollen

Til høsten kommer den første tv-serien der handlingen nesten utelukkende er lagt til Sandnes – og det er NRK som har bestilt serien av Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen.

Hovedrolleinnehaver Malene Wadel og regissør Silje Østin Salomonsen på settet. Innspillingstiden er ti uker, da Aftenbladet var på besøk var de kommet til uke fire.

(Stavanger Aftenblad): Bakgrunnen for at filmparet Salomonsen og Østin Ommundsen nå lager denne serien er trist og morsom på en gang. Da de på vegne av NRK ble kontaktet av et produksjonsselskap, som igjen nok var tipset av Pia Tjelta, hadde de akkurat lagt bort et prosjekt som de hadde tenkt på og arbeidet med i lang tid: «Underland», også kjent som Mongoland 2, ble plutselig utenkelig å realisere fordi deres nære venn Vegar Hoel ble syk og gikk bort.

– Ryggraden i det manuset var forholdet mellom Vegar og Silje, som treffer hverandre igjen etter 20 år og opplever en gjenopplivning av gammel kjærlighet. Vegar var syk, og jeg la først filmen ned én gang. Vegar insisterte på at vi skulle gjøre den – men at jeg måtte beregne at han kom til å være redusert og at vi måtte gjøre dette til en del av historien.

