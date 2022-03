Ukrainere er blitt mer liberale. – Dette har vært en eksistensiell trussel for Russland.

Stadig flere ukrainere lener seg mot vestens verdier. Hvordan henger den europeiske verdikrigen sammen med angrepskrigen?

Under KyivPride i september 2021 var det 7000 mennesker i gatene. Paraden ble gjennomført helt fredelig.

Per Christian Selmer-Anderssen Journalist

2. mars 2022 20:36 Sist oppdatert 28 minutter siden

Kyiv 17. juni 2017. Gatene i den ukrainske hovedstaden var fylt av regnbueflagg, plakater – og avføring. Kyiv Pride gikk av stabelen, og ifølge arrangørene tok 4000 til gatene.

De ville kjempe for retten til å elske dem de vil. Løfte frem ukrainske patrioter som har vært skeive. Og markere at det gikk an å være åpent homo selv i et land som grenser til Russland.