Den norskrussiske kunstneren Ivan Galuzin: – Jeg føler skam over invasjonen

Billedkunstneren kjenner på smerten det nå er å se hjemlandet invadere Ukraina. – Under Putin er Russland blitt som et stort fengsel, sier han.

Kunstneren Ivan Galuzin kom fra Russland til Norge som 11-åring. Her jobber han i atelieret på Romsås i Oslo.

36 minutter siden

Billedkunstneren Ivan Galuzin kom til Norge fra Russland som 11-åring. Han er utdannet fra Strykejernet Kunstskole og Kunstakademiet i Oslo (nå KHiO).

Han har dobbelt statsborgerskap og to pass: et norsk og et russisk.