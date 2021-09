Teateranmeldelse: «Blikktrommen» fryser tiden. Og ryster sitt publikum.

Günter Grass’ Blikktrommen er blitt vindskeiv monolog i en skitten leilighet på toppen av Nationaltheatret. Det er så godt teater, at du neppe har sett noe lignende.

Olav Waastad spiller ut et bombeangrep med bringebærsaft i «Blikktrommen» på Nationaltheatrets hovedscene. Det er blitt en eksepsjonelt god oppsetning.

Det var en gang en skuespiller som sa at teateret har evnen til å stoppe tiden. Jeg skal innrømme at det ikke skjer så ofte, men under tirsdagens premiere på Blikktrommen i Malersalen, var min verden uten tid i to timer og tre kvarter.