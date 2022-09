Bokanmeldelse: Sorgen er ikke nok

Spinkel roman lives opp av nydelige minnebilder og datterens anklager om at forfatteren er «besatt av mamma».

Ole Robert Sunde fikk P2-lytternes romanpris og Sørlandets litteraturpris for «Penelope er død» (2017). «Langsom marmor» er oppfølger nummer to.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

8 minutter siden

Billedkunstner og førsteamanuensis Marit Gulbrandsen døde i 2016, 59 år gammel. Ektemannen Ole Robert Sunde skildret hennes sykdom og sin egen sorg første gang i «Penelope er død» (2017), en bok som ble folkelesning sammenlignet med hans tidligere så begrensede leserskare.

«Jeg er blitt kreftforfatter,» uttalte Sunde i et sorgmuntert intervju med Dagbladet tidligere i år. Den nye populariteten var et motiv også i oppfølgeren «Jeg føler meg uvel» (2019), der han deltar i panelsamtaler om sorgbøker og inviteres til å lese høyt fra «Penelope er død». De internasjonale kollegene Joan Didion, Julian Barnes og Joyce Carol opplevde et lignende oppsving da de skrev bøker om tapet av egne ektefeller.