«Jurassic World Dominion»: – Hvem i all verden orker å se filmer om dinosaurer?

Det er flott og morsomt, men likevel greit at dette er siste film i serien.

Chris Pratt forsøker seg som dinosaurhvisker.

Erlend Loe Filmanmelder og forfatter

15 minutter siden

Da jeg gikk på filmskole på midten av 90-tallet, var klassen min i New York for å snakke med manusforfattere og produsenter. En av produsentene vi møtte, hadde sittet høyt oppe i Hollywood-systemet og sagt nei takk til den første «Jurassic Park»-filmen. Han sa: «Who the hell would wanna watch a movie about fucking dinosaurs?». Han fikk sparken.

Både Michael Crichton som skrev bøkene alt dette er basert på og Steven Spielberg, var tidlig ute med å oppfatte at dinosaurer var i ferd med å bli en stor ting.