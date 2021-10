Raja føler seg utsatt for fordommer

Abid Raja fikk et spørsmål om kunstnerne Kurt Westergaard og Lars Vilks. Han mener det lukter av fordommer.

Rett før han overlot departementet til Anette Trettebergstuen, svarte Abid Raja på spørsmål fra Frp.

Nå nettopp

Noe av det aller siste Abid Raja gjorde før han ga fra seg nøkkelen til kulturministerens kontor, var å svare på et skriftlig spørsmål fra Fremskrittspartiets Erlend Wiborg.

Frp-representanten ville vite hvorfor Abid Raja og regjeringen ikke har kondolert eller på annen måte markert de to kunstnernes død. Westergaard og Wilks levde de siste årene av sine liv med kontinuerlige drapstrusler. For begge var årsaken at de tegnet profeten Muhammed på en måte mange muslimer reagerte på.