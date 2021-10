Dansk skulptur skaper kontrovers i Hongkong

Et universitet i Hongkong har besluttet å fjerne en skulptur av den danske kunstneren Jens Galschiøt. Det har vakt sterke reaksjoner.

Skulpturen «Pillar of Shame» av den danske kunstneren Jens Galschiøt har siden 1997 stått på universitetet i Hongkong. Nå skal skulpturen fjernes.

Reuters

NTB

13. okt. 2021 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

Den åtte meter høye skulpturen «Pillar of Shame» har stått inne på området til University of Hongkong siden 1997 og er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Men i forrige uke besluttet universitetsledelsen å be organiasjonen som har lånt skulpturen av Galschiøt om å fjerne statuen. Dette skjer angivelig som følge av at myndighetene i Hongkong slår hardt ned på politiske dissidenter.

Organisasjonen som har forvaltet statuen er en demokratiorganisasjon der flere medlemmer anklages for å å ha brutt en omstridt sikkerhetslov.

En sikkerhetsvakt holder vakt foran skulpturen «Pillar of Shame», et verk av den danske billedhuggeren Jens Galschiøt. Kunstverket er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Kobberskulpturen «Pillar of Shame» viser 50 plagede, lidende ansikter. Billedhuggeren Jens Galschiøt har nå hyret en advokat for å få sikret at statuen blir trygt transportert tilbake til Danmark. Han sier han hadde foretrukket at skulpturen hadde blitt værende i Hongkong.

– Disse folkenene (i demokratiorganiasjonen, red. anm) er i fengsel. Og nå sier de at jeg må ta den ned i løpet av fire dager, sier Galschiøt til Reuters.

– Jeg tror det er en slags advarsel, at de vil ødelegge skulturen om den ikke tas ned. Det er en slags mafiavirksomhet. Jeg er virkelig sjokkert, sier han.

At kunstverket er fjernet, har ført til mange reaksjoner, ikke minst i Danmark. Jens Galschiøt får støtte fra flere danske politikere som krever at utenriksminister Jeppe Kofod må kalle den kinesiske ambassadøren til Kina inn på teppet.