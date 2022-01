Joe Rogan etter kontroverser: – Veldig lei meg

Joe Rogan slapp til konspirasjonsteorier om korona i podkasten sin, mener kritikere. Han vil ikke slutte å slippe til kontroversielle stemmer, svarer han nå.

Joe Rogan har lagt ut en video der han kommenterer den siste tidens kontroverser.

31. jan. 2022 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

Verdens største podkaststjerne, Joe Rogan, tar bladet nå fra munnen. Mandag morgen kommenterer han den siste tidens kontroverser i en ti minutter lang video på Instagram.

Bakgrunnen for bråket er at artisten Neil Young mener Rogan har spredt feilinformasjon om koronaviruset i podkasten sin, som har ca. 11 millioner lyttere. Der inviterer han et bredt spekter av folk til lange samtaler. Young ba Spotify velge mellom ham og Rogan.