904 i Bergens serveringsbransje har fått varsel om permittering

Mens noen serveringssteder forsøker å holde hjulene i gang, må andre stenge dørene for godt.

Alan Kaye jobbet frem til slutten av desember som sjefkokk på restauranten Munken. Nå er han arbeidsledig.

6 minutter siden

(Bergens Tidende): Rett før jul stengte restauranten Munken i Bergen sentrum dørene for godt. Eierne erklærte bedriften konkurs med en gjeld på 1,2 millioner kroner.

For sjefkokk Alan Kaye betydde konkursen at han mistet jobben. Stedet han og de andre ansatte hadde bygget opp i et og et halvt år, ble overlatt til bostyrer.