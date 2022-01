Kraftfullt, friskt og overraskende

Hvem sier at Griegs Veslemøy ikke også kan være en valkyrie?

Lise Davidsen slipper sitt tredje album, en samling Grieg-sanger med pianist Leif Ove Andsnes.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

Nå nettopp

Selvfølgelig måtte dette komme. Norges store sopran Lise Davidsen og Norges store pianist Leif Ove Andsnes går sammen for å spille Norges store komponist Edvard Grieg. For en reklame for norsk klassisk musikk!

At platen er tenkt for et internasjonalt publikum mer enn et norsk, er tydelig i omslagsheftet: En kort innføring i Griegs norsk-spesifikke komposisjonselementer presenteres på engelsk, fransk og tysk av Andrew Mellor, og Davidsen siteres på ting som: «Gjør man for mye med en Grieg-sang kan man ødelegge den» og «så mye drama på så lite plass».