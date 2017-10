Lars Saabye Christensen er Sanasol for leserne

Lars Saabye-Christensen

Byens spor

Cappelen Damm

Å gå inn i en roman kan være forvirrende. Noen ganger tar det tid før man forstår hvor man er, og hvem man er sammen med, som når man våkner i halvmørket etter en livaktig drøm.

Lars Saabye Christensen gjør det enkelt og elegant i åpningen av sin nye roman Byens spor, som er første del av en trilogi.

I prologen tar forfatteren rett og slett følge med oss til fots hele veien fra Frogner Plass og inn i kjernen av historiens geografi. Han peker ut en ung mann på trikken, Jesper Kristoffersen, på vei bort fra oss med en fullpakket sekk ved siden av seg på setet. Og der kommer et avisbud løpende med en ekstrautgave av Aftenposten, for noe har skjedd, og bladene faller som gule tårer.

Langs Kirkeveien viser han oss stadig flere steder som vi forstår er av relevans for den kommende handlingen, og som den gamle mesteren han er, sier han til oss, leserne:

«Vi skynder oss videre, ikke at vi har det travelt, vi har tvert imot god tid. Men de som vil slå følge med oss får vær så god tilpasse seg vårt tempo. Det er skikken her».

Oslo Museum

Nabolaget er fortellingens nav

Alt er ubekymret og langsomt, og vi befinner oss altså i de gode, gamle dagene. I Saabye Christensens favorittnabolag i Oslo – Jessenløkken, Fagerborgs Versailles – i en leilighet i Kirkeveien forfatteren har tatt oss med til før. Handlingen begynner den første lørdagen i oktober, 1948. Vi finner igjen Jesper som gutt ute i bakgården, mens hans mor, Maj Kristoffersen står på verandaen og ser på ham med en viss bekymring.

Undertittelen på Byens spor er Ewald og Maj. Hun er hjemmeværende, mens Ewald er arkitekt, lik forfatterens egne foreldre. På saabyesk vis introduseres vi for naboer, kolleger og skolevenner, med alle sine skavanker og sin tilkortkommenhet, men det er nabolaget og den lille familien som er navet i fortellingen.

Røde Kors-kvinnene

CAPPELEN DAMM

Mellom kapitlene får du utdrag fra journalen til Fagerborg Avdeling av Oslo Krets av Norges Røde Kors. Her tar husmoren Maj på seg oppgaven med å være regnskapsfører. Utdragene kommer fra den ekte journalen Saabye Christensen fant da moren hans døde – og er ifølge forfatteren selv den eneste forankringen til virkeligheten.

Han har sagt i intervjuer at han følte en dyp respekt og kjærlighet til disse kvinnene som la så mye i noe som tilsynelatende var så lite; salg av merker, strikking av ullsokker, og utdeling av klær til de trengende. De som kjenner Saabye Christensens forfatterskap vet at det er nettopp det store i det lille som han trekkes mot. Røde Kors-kvinnene representerer en idyll som ikke finnes lenger – nøysomhet, tillit og optimisme for fremtiden.

Vandring gjennom Oslo

CAPPELEN DAMM

Selv mannen Ewald, som enten befinner seg på arkitektkontoret Dek-Rek eller i baren på Bristol med kollegene, oppdager endelig kvinnene – for i arbeidet med kampanjen for byens nye rådhus og feiringen av byens 900-års jubileum er det landets kvinner han vil løfte frem.

Om han lykkes med dette, skal ikke røpes her, men det man endte opp med av utsmykning, som Henrik Sørensens store oljemaleri på fondveggen i festsalen, viser oss en vandring gjennom nasjonen – og sentralt i bildet er tre mennesker, moren, faren og sønnen, omgitt av gull. Det er kanskje disse tre, på vandring gjennom Oslo, som Saabye Christensen har hatt i tankene.

Detaljene og dialogen er perfekt femtitalls

De som likte energien og den direkte tonen i Saabye Christensens Magnet, finner ikke det samme her. Det er som om han har latt nøysomheten, enkeltheten og langsomheten fra femtitallet smitte over på språket og strukturen.

Tingene, detaljene og dialogen er perfekt femtitalls – i så stor grad at det nesten blir parodisk. Men det er jo dette han vil vise oss: alle detaljene, blikkene og gestene, alt det sanselige og menneskelige som vi går glipp av i vår tid, med blikket klistret til en Iphone. Jeg tror ikke jeg tar helt feil hvis jeg sier at fansen, den gamle kjernen, kommer til å kose seg glugg med akkurat dette perspektivet.

Må ha mer krøll

Lars Saabye Christensen er Sanasol for leserne. Smaker søtt, friskt og retro-aktig, helt på grensen til å være litt klissete i konsistensen, men så er det jo sunt og oppbyggelig.

Noen av karakterene vi blir introdusert for i dette første bindet, vil vi gjerne se og høre mere til neste gang. For selv om forfatteren liker idyll, tror og håper denne anmelderen at fremtiden har mer action å by på. Kvinnene må rett og slett lage mer krøll og frigjøre seg fra idyllen for at det skal bli skikkelig gøy og virkelig meningsfylt.