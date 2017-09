SV er partiet som vil bruke mest penger på kultur

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Vi har fire hovedprioriteringer: Først bibliotekene og kulturskolene, som finnes i alle kommuner. Nummer to er kunstnerøkonomien og inntektene til mange kunst- og kulturarbeidere. Nummer tre: Kulturpolitikk som demokrati og arbeid for ytringsfriheten. Så prioriterer vi de store nasjonale institusjonene som må sikres en forutsigbar og god økonomi, sier kulturpolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell.

– Hvordan skal dere sikre bibliotekene og kulturskolene?

– Vi vil ha en øremerket opptrapping til folkebibliotekene på 200 millioner ekstra hvert år, tilsammen én milliard. Det er mye penger, men en viktig prioritering. Fordi vi vil være realistiske, er det en opptrapping.

Med kulturskolene vil vi innføre nasjonale kvalitetsstandarder. Mange kulturskoler er kjempegode, men mange er ikke det. Vi vil også bruke ressurser for å få ned prisen og innføre en makspris.

– Hvor kommer pengene fra om kvaliteten skal opp og prisen skal ned?

– Dette er vår viktigste kultursatsing. I partienes alternative statsbudsjetter er det ingen som bruker like mye penger på kultur som SV, vi prioriterer penger fra andre formål.

– Det er Kulturløftet og tallet ett prosent av statsbudsjettet som går igjen?

– Ingen vil øke til ett prosent til kultur på et år, for det er snakk om mye penger. Å gjennomføre det på fire år, er ambisiøst, men det går vi til valg med.

– Du har tidligere sagt at kulturpolitikk handler for mye om penger og for lite om de gode ideene. Har SV de ideene?

– Vi har mange av dem. Men hovedpoenget mitt der, var at et felt må begrunne seg selv på innhold om det skal vinne gjennom. Når vi snakker om skole og samferdsel, snakker vi om at elevene skal lære mer og at vi trenger ny E39, vi snakker ikke om hva det koster først. Kulturpolitikken er for dominert av kronene, og ikke om hvorfor det er viktig.

– Du kritiserte kulturminister Linda Hofstad Helleland kraftig nylig. Hva vil SV gjøre annerledes om de får makten?

– Det aller viktigste er å sette kultur i sentrum av det som skjer i et samfunn, og ikke som krydder på toppen av det andre. Det andre er å lage noen klare reformer eller løft som vi skal gjennomføre i perioden. Biblioteksatsingen kan være et eksempel på det. Det er også noen ting den nåværende regjeringen prioriterer som vi ikke vil satse på, som toppkultursatsingen. Det er et tydelig veivalg, og jeg tror det er viktigere å satse på biblioteker, kunstøkonomi og de store institusjonene.

– I partiprogrammet står det at «der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform». Gjelder det også de virkelig store selskapene, som Facebook og Google, utenfor Norge? Hvordan skal det gjennomføres?

– Det betyr at vi vil se på ordninger for å beskatte mer av inntektene som de store medieselskapene har her i Norge. Men jeg skal være den første til å innrømme at vi ikke har en ferdig modell. Det beste er om mange land blir enige om en løsning, men vi er åpne for at noen må gå foran.

– Og punktet om at «distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon» er rettet mot de samme selskapene?

– Det er riktig. Tanken er at de som distribuerer digitalt, også må etterlate seg litt av fortjenesten sin.

