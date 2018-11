De helnorske utgivelsene tar storeslem i årets kåring av juleheftene – de aller beste er alle norske. To av dem stikker av med sekser på terningen. Felles for dem er at man har lagt mye energi i å komme opp med originale historier og flust med ekstrastoff som quiz, kryssord og mer.

De klassiske utenlandske byr mest på opptrykk av gamle striper, noe som trekker ned.