Tilhører du den gruppen som synes maten smaker bedre om du vet hva den betyr? At det gir en ekstra glede å tygge på en ciabatta når du tenker på at bakverket har navn etter det italienske ordet for tøffel?

Eller at det er ekstra pirrende å klemme på avokadoen for å kjenne om den er spiseklar, når du vet at ordet avokado kommer (via spansk) fra et indianerspråk og antagelig betyr ’testikkel’?