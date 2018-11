Luca Guadagnino er en begavet filmkunstner som beveger seg tilsynelatende uanstrengt mellom såkalt høy- og lavkultur. I den internasjonale gjennombruddsfilmen, Call Me by Your Name, fikk regissøren mye skryt for sin vakre og beherskede skildring av en homofil romanse i nesten uhørt idylliske omgivelser.

Når han nå har laget en ny versjon av en av 1970-tallets mest ikoniske kultklassikere, Dario Argentos horrorfilm Suspiria, er fallhøyden skrudd opp noen hakk. Vil den gode smakens prins skitne til hendene sine med noe så «simpelt» som bloddryppende horror?