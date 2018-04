Et rundt seks minutter langt klipp med tittelen Loser ble sluppet på Facebook-siden til Skam Austin klokken 22.40 tirsdag kveld.

Klippet starter med en monolog om kor- og orkesterøving, filmen Frozen og frykten for å bli en taper.

Klippet i sin helhet omhandler blant annet skolekarakterer og prestasjonspress og fokuserer på karakteren Megan.

Hitlåten Human av Rag ’n’ Bone Man spilles også i det korte klippet.

NRK sender ukentlige episoder

Serien finner sted ved skolen Bouldin High i Austin. Austin er hovedstad i delstaten Texas og har rundt én million innbyggere.

Klipp fra serien skal komme daglig på Facebook Watch. TV-tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig i USA, men NRK har de norske rettighetene til serien.

Likevel ser det ut til at alle klippene også blir publisert på Skam Austin sin åpne Facebook-side.

NRK P3 har rettighetene til å sende de ukentlige episodene, men kommer ikke til å sende klippene slik de gjorde med den norske versjonen.

Første glimt kom forrige uke

Forrige uke kom de første glimtene av Skam Austin, blant annet en 22 sekunder lang video. Den viser korte glimt av et soverom, bybilder fra Austin og en skole.

Etter først å ha sluppet taket på den amerikanske versjonen av Skam, ombestemte serieskaper Julie Andem seg i november i fjor.

Da skrev hun på Instagram at hun ikke ville gi Skam videre til noen andre.

«Det kommer til å bli en utfordring å prøve å lage det for en annen kultur, på et annet språk, til et mye større og mer mangfoldig publikum, men jeg lover at jeg kommer til å legge all min innsats og hele mitt hjerte i det», skrev Andem den gang.