Kamila Shamsie serverer en god gresk salat – med noen bløte biter

Kamila Shamsie

Ildhjerter

Gyldendal 2018

Oversatt av Anne Cathrine Wollebøk, MNO

Er alt lov i krig og kjærlighet? Står landets lover over gudenes lover? Og må du elske dronning Elizabeth II og bakeprogrammer på tv for å være britisk?

Kamilla Shamsie har med sin syvende roman Ildhjerter, som ble nominert til Bookerprisen i fjor, gitt seg i kast med store og høyaktuelle spørsmål. Forfatteren er oppvokst i Karachi, men bor i London, og dette gir henne et «utenfra»-blikk som hun benytter godt her. Med Sofokles’ 2500 år gamle stykke Antigone som rammeverk utforsker hun temaer politikere og organisasjoner i hele Europa baler med: Hva skal vi gjøre med fremmedkrigere som er på vei tilbake fra Syria? Hva skjer når lojaliteten til familie og religion kræsjer fundamentalt med samfunnets lover og verdier?

Lett og ledig språk

Evigunge Antigone kan man nå se på Det Norske Teatret i Oslo med Sofokles’ egen tekst som utgangspunkt – der kong Kreon forbyr gravlegging av nevøen i Teben etter at han har angrepet hjembyen sin. I Shamsies romanversjon befinner vi oss i London post brexit, hvor en britisk søskenflokk på tre er i ferd med å rives i stykker.

Vi møter de tre foreldreløse søsknene Imsa, Parvaiz og Aneeka. 19-åringen Aneeka ligner en moderne Antigone og fremtrer etter hvert som det energiske navet i fortellingen. Hun studerer jus i London. Tvillingbroren Parvaiz blir plukket opp av IS-ververe som lokker og truer ham til å reise til Syria og jobbe for Daesh. Han vil hedre faren han aldri kjente, en jihadist som døde etter tortur i Afghanistan.

Imsa (Imene i Antigone) er den pliktbundne, som melder fra til myndighetene om brorens svik. «Vi er ikke i en stilling der vi kan la myndighetene stille spørsmål ved vår lojalitet. Skjønner du ikke det?» sier hun til den kompromissløse søsteren.

Det skjøre søsterforholdet er godt beskrevet. Shamsie har et lett og ledig språk, med noen fine observasjoner. «For jenter var det å bli kvinne uunngåelig; for gutter var det å bli menn en ambisjon.»

Finurlig

Når hun beskriver mannens blikk på kvinnen og gryende kjærlighetsforhold, er hun ikke like god.

«Etter dette stilte han mer inngående spørsmål om livet hennes, som om det å se henne gå vekk fra ham på en trestamme, hadde fått henne til å fremtre tydeligere for ham.»

Parvaiz (som svikeren Polyneikes) er den som berører mest i denne fortellingen. Høysensitiviteten for lyder er originalt beskrevet, og på finurlig vis får Shamsie oss til å sympatisere med den naive unggutten. Politikeren Karamat Lone er en god nemesis, som en Kong Kreon nekter han å vike eller lytte til råd. Han er «hard mot de harde», men på klassisk tragisk vis går det hardest ut over familien.

«Vi kan ikke la dem som vender seg mot britisk jord i levende live, få besudle den samme jorden etter sin død.»

Et kor i form av nyhetsklipp og twittermeldinger kommer inn i drypp. Slutten er dramatisk som fra en «Le bureau»-episode. Hvor menneskelig klarer man å være i behandlingen av terrorister? Har de lenger krav på et hjemland?

Umulig å oversette

Den britiske originaltittelen «Home fire» referer til det nostalgiske uttrykket «to keep the home fire burning» – at noen holder familielivet i gang mens noen er borte. Det er ofte brukt i krigsperioder, og det er umulig å oversette. Da blir den norske tittelen Ildhjerter tom, men også svulstig til sammenligning.

Wollebøk gjør en hederlig innsats som oversetter, men er kanskje litt for tro mot originalen. Hun kunne med fordel vært strammere, delt opp de lange setningene til Shamsie som ofte fungerer langt bedre på engelsk, og vært friere i valg av norske, kortere alternativer.