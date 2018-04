Forsvarer statsråders rett til å være på Facebook

Torsdag uttalte toppbyråkrat Anne Kari Lande Hasle til Aftenposten at statsråder ikke bør ha egne Facebook-sider eller blogger hvor de uttrykker private meninger. Lande Hasle har selv vært departementsråd i 14 år.

Hun mener det skaper forvirring og usikkerhet om hvilken rolle statsråder har.

Flere reagerer på uttalelsen.

– En viktig del av demokratiet er at politikere kommuniserer med befolkningen. I 2018 skjer mye av kommunikasjonen på digitale flater som Twitter og Facebook. Å ta fra statsrådene en av de fremste kommunikasjonskanalene vi har, det går bare ikke an. Det svekker demokratiet, sier Sindre Beyer, partner i Try reklamebyrå og tidligere kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Statsapparatet må finne løsning

I dag har alle statsrådene offisielle profiler på Facebook. Mens Sylvi Listhaug (FrP) har over 160.000 følgere, har kulturminister Trine Skei Grande (V) litt over 19.000 følgere og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 26.000 følgere. Nesten alle har også private kontoer, flere har profiler på Instagram og Twitter.

Beyer har selv vært både politisk rådgiver og statssekretær ved Statsministerens kontor under Jens Stoltenberg. Han har forståelse for at sosiale medier kan lage utfordringer for departementene når det gjelder å sørge for korrekte uttalelser, oppfølging og svar på forespørsler og arkivering av korrespondanse. Men det må statsapparatet, ikke statsrådene selv, finne en løsning på, mener han.

– Det finnes mange eksempler på at en statsråd har gitt friske intervjuer til medier, som hverken er blitt klarert med statsministeren eller departementene. Det er en utfordring uansett om uttalelsene skjer på sosiale medier eller ikke.

Høyre-politiker: – Facebook er ikke problemet

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Oslo Høyre og første nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er også blant dem som mener Lande Hasle treffer dårlig i sin kritikk av statsråders Facebook-bruk.

– Det er ikke Facebook som er problemet, det er innholdet i ytringene som kan bli målt opp mot den rolleforventningen man naturlig har til en statsråd, sier han.

Tetzschner mener det er feil å hevde at statsråder skal avstå fra å bruke Facebook når alle andre bruker mediet. Det blir det samme som å si at en politiker ikke lenger kan bruke bestemte aviser eller medier for å uttale seg, sier han.

– Alle skjønner at det følger forpliktelser med statsrådsposten, og at man må opptre med klokskap når man ikke bare representerer seg selv. Vi bør nok snakke mer om skikk og bruk på sosiale medier, men det må være den enkelte som trekker grensene for egen ytringsfrihet og bærer konsekvensene av den, sier Tetzschner.

Lande Hasle: – Går på bekostning av statsrådsrollen

Anne Kari Lande Hasle er enig i at det ikke er Facebook som kanal, men innholdet som publiseres, som er problemet. Hun mener imidlertid at mangelen på redaktøransvar, sitatsjekk og modererte kommentarfelt, gjør at statsråder må trå ekstra varsomt på sosiale medier.

– Statsråder har ikke fritid, i den forstand at de ikke har lov til å være noe annet enn statsråd. Det vil alltid være en mulighet for at statsråder kommer med friske uttalelser, men de gjør det alltid i rollen som statsråd. De kan ikke komme etterpå og si at de gjorde det som privatperson, selv om de postet det på sin private Facebook-profil, sier hun.

Hun er redd for at engasjement på sosiale medier skal føre til at statsrådene bruker tiden på egenmarkering, på bekostning av å være statsråd.

– Når Beyer sier at demokratiet svekkes av at politikere ikke er på sosiale medier, så vil jeg understreke at jeg mener statsråden selvfølgelig kan være på Facebook, men da som statsråd. Men er det noe statsråder har lite av, så er det tid, sier Lande Hasle.