Døden er et kjent tema for komedielegenden John Cleese. Med den mørke humoren som gjorde ham til verdensstjerne gjennom Monty Python, reiste han ut på turné med showet Last Time To See Me Before I Die i 2013. Hver kveld ble avsluttet med en begravelsestale til seg selv.

Fem år senere er han fortsatt på turné med nye show, selv om han varslet at enden var nær.