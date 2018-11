Det er 14 år siden Gåte sist var aktuelle med nytt album. Bandet har hatt en lengre pause etter at de på tidlig totusentall opplevde stor suksess med sin blanding av rock og norsk folkemusikk.

De var unge, og etter to album ble det kanskje litt mye for dem, men i fjor viste de at de er tilbake for fullt med EP-en Attersyn. Nå er de klare med sitt tredje album, Svevn, hvor bandet fortsetter utviklingen av sitt særegne lydbilde.