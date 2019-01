Jon Niklas Rønning har som regel samarbeidet med andre komikere, nå «reiser han alene» – riktignok med fire utmerkede musikere og tilsatt en del teknisk stæsj. En komfortabel og alt annet enn ensom tur, og både en bekvem og morsom reise for publikum – stort sett voksne mennesker.

Når Jon Niklas synger viser til eget kassegitarakkompagnement, svever gamle Chat Noir usynlig i bakgrunnen. Fra Kings of Comedians-tiden for over 15 år siden har dette vært et slags varemerke: Gode og gjerne skarpe, men aldri ondskapsfulle tekster til gamle melodier. Eller selvskrevne, med plass for ufattelig mange ord uten at rytmen forrykkes.